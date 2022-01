Così Francesco al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro

Papa Francesco si è soffermato sul dramma delle alluvioni che hanno colpito nell’ultima settimana il Brasile al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro. “Esprimo la mia vicinanza alle persone colpite da inondazioni in diverse zone del Brasile. Prego per le vittime, le loro famiglie e chi ha perso la casa. Dio protegga chi sta prestando soccorso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata