Il disastro, nel comune di Ouro Preto, non avrebbe provocato feriti

Un’enorme frana che si è staccata nella municipalità di Ouro Preto, nello stato brasiliano di Minas Gerais, ha distrutto un palazzo storico. L’evento è stato ripreso da un drone e il video ha fatto presto il giro del mondo. Nessuno sarebbe rimasto ferito secondo le autorità locali.

Imagem do momento do deslizamento no Morro da Força em Ouro Preto. #Morrodaforça #EnchentesMG #OuroPetro pic.twitter.com/dzv8bkIeyC

— Jornalistas Livres (@J_LIVRES) January 13, 2022