Minas Gerais, una roccia si è staccata da una parete travolgendo le barche: 7 morti

(LaPresse) – In Brasile continuano le ricerche dei dispersi dopo l’incidente avvenuto nel lago Furnas, nello stato di Minas Gerais. Una parete di roccia è crollata su alcune barche cariche di turisti nella regione di Capitolio, provocando almeno 7 morti e tre dispersi. Oltre trenta i feriti, nove dei quali sono state portati in ospedale. Sul posto sono intervenute squadre di soccorso con anche sub della Marina brasiliana, almeno tre le imbarcazioni coinvolte nell’incidente.

