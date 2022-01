Per fortuna il rogo non si è diffuso nelle case vicine o nel vicino centro commerciale

(LaPresse) Un gigantesco incendio ha avvolto un capannone ad Adelanto, in California, a nord-est di Los Angeles. Non sono stati segnalate vittime o feriti. Decine i vigili della contea di San Bernardino impiegati per spegnere le fiamme. Per fortuna il rogo non si è diffuso nelle case vicine o nel vicino centro commerciale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata