Boccata d'ossigeno per il turismo di un Paese sempre in grave crisi economica

(LaPresse) Le pittoresche piste da sci della località di Mzaar Kfardebian, in Libano, sono tornate a riempirsi dopo le prime abbondanti nevicate. Un anno fa, le stesse piste erano vuote durante l’alta stagione per il lockdown proclamato nel Paese a causa della pandemia. Quest’anno i libanesi possono godersi la neve e le piste con il governo che sta imponendo restrizioni contro i non vaccinati. L’assalto alle piste da sci è un’importante boccata d’ossigeno per il Libano che sta vivendo anni di grave crisi economica.

