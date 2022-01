Diciannove i morti, oltre sessanta i feriti

(LaPresse) I vigili del fuoco di New York sono stati ripresi mentre salvavano un bimbo dall’edificio del Bronx dove un incendio ha ucciso 19 persone, tra le quali nove bambini, domenica. Sembra che l’incendio, il più mortale negli ultimi trent’anni a New York, sia partito da un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Molti residenti hanno detto di aver ignorato inizialmente l’allarme antincendio perché scattava spesso provocando farsi allarmi nel palazzo, che risale al 1970. Sessanta i feriti, 13 in ospedale. Alcuni vicini hanno ripreso il momento dei soccorsi dalle finestre del palazzo.

