Almeno 19 morti, fra cui 9 bambini: questo per ora il bilancio di un maxi-incendio divampato in un appartamento a New York. La Cnn ha riferito che l’incendio è divampato al 19esimo piano di un palazzo residenziale e circa 200 vigili del fuoco sono intervenuti, riuscendo a spegnerlo. Oltre 50 le persone ferite.

Il rogo è stato definito dai vigili del fuoco uno dei peggiori incendi a recente memoria. I vigili del fuoco “hanno trovato vittime su ogni piano”, ha detto il commissario dell’FDNY Daniel Nigro in una conferenza stampa. “Questo è senza precedenti nella nostra città. Prevediamo che ci saranno numerose vittime”, ha spiegato. Secondo Nigro, l’incendio ha avuto origine in un appartamento che si estende al secondo e al terzo piano. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

