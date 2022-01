Il presidente americano accompagnato dalla First Lady ha visitato i luoghi devastati dagli incendi

(LaPresse) Il presidente americano Joe Biden e la First Lady Jill hanno visitato i luoghi devastati dagli incendi che nelle ultime settimane hanno colpito il Colorado. L’inquilino della Casa Bianca e la consorte si sono intrattenuti con i cittadini di Louisville manifestandogli tutta la loro vicinanza per la tragedia che li ha colpiti. Abbracci calorosi, strette di mano e pacche sulla spalla, Biden ha cercato di consolare la gente del posto mentre intorno a loro lo scenario appare apocalittico tra lamiere di auto bruciate e case ridotte ormai in cenere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata