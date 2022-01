Forti piogge hanno colpito la zona, intervenuti i vigili del fuoco

(LaPresse) La neve si è trasformata in pesanti piogge nel Pacifico Nord-Occidentale, provocando inondazioni e frane in tutta l’area. Nel quartiere Magnolia di Seattle i vigili del fuoco sono intervenuti per una casa che è ‘scivolata’ lungo la collina proprio per via delle frane. Un uomo, intrappolato nei sotterranei, sarebbe stato estratto vivo. Una donna è riuscita a scappare, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco. Diverse le strade chiuse nella zona.

