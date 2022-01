In totale nel Paese sono oltre 760.000 i casi di Covid registrati e 9.250 i morti

(LaPresse) Centinaia di persone si sono ritrovate a Beirut, in Libano, per una protesta contro le misure anti Covid per i non vaccinati. La manifestazione si è tenuta il giorno dopo il nuovo record di casi nel Paese, 7.974 in 24 ore. La vaccinazione anti Covid non è obbligatoria in Libano ma è necessario per i lavoratori pubblici essere vaccinati o avere un test molecolare negativo. In totale nel Paese sono oltre 760.000 i casi di Covid registrati e 9.250 i morti, dal febbraio 2020 a oggi.

