Il tennista serbo è in attesa della decisione del tribunale sulla sua espulsione dall'Australia

(LaPresse) La madre di Novak Djokovic si è unita alle decine di manifestanti scesi in piazza, davanti al Parlamento di Belgrado, per sostenere il tennista serbo, bloccato in un hotel di Melbourne in attesa dell’esito del ricorso presentato contro la sua espulsione dall’Australia per violazione delle regole anti Covid. “Lui dice di stare bene ma io non sono così sicura. Di certo è mentalmente molto stabile”, ha dichiarato Dijana Djokovic.

