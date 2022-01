Tragedia in un cantiere della città di Bijie: aperta una inchiesta

Tragedia in un cantiere di Bijie, nella provincia di Guizhou, nella Cina sudoccidentale. Una frana ha ucciso 14 persone e ne ha ferite altre tre. Lo riferiscono fonti ufficiali. Gli operai stavano costruendo una struttura per la formazione e l’addestramento di un ospedale della zona. Le cause della frana sono in corso di accertamento e le autorità hanno aperto una indagine. Più di mille persone hanno partecipato alle ricerche di sopravvissuti e vittime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata