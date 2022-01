Al via per over 60 e personale sanitario

(LaPresse) Israele ha iniziato con le quarte dosi di vaccino anti Covid, che da oggi possono essere somministrate a personale medico e over 60 se vaccinati da almeno quattro mesi. Il quarto booster era già stato approvato in Israele ma solo per alcune categorie ristrette. Circa i due terzi della popolazione israeliana ha ricevuto almeno una dose e su 9,5 milioni di persone 4,2 hanno ricevuto tutti e tre i richiami. Le vittime del Covid in Israele sono 8244.

