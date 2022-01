Il presidente del Brasile è già stato ricoverato nel luglio 2021 per lo stesso motivo Categoria:

(LaPresse) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato portato in ospedale a San Paolo per una sospetta ostruzione intestinale. Si trovava in vacanza sul litorale ed è rientrato, venendo accompagnato in ospedale dallo staff a causa di dolori all’addome. Bolsonaro è già stato ricoverato nel luglio 2021 per ostruzione intestinale, dopo aver subito varie operazioni chirurgiche a seguito dell’accoltellamento subito nella campagna presidenziale del 2018. Secondo i media locali, Bolsonaro è stato portato all’ospedale Vila Nova Star, lo stesso dove era stato ricoverato a luglio. Secondo dichiarazioni alla stampa del medico del presidente, il chirurgo Antônio Luiz Macedo, l’ex militare ha riportato dolori all’addome e sarà quindi sottoposto a esami. Era stato lo stesso Macedo a operare Bolsonaro, quando era stato accoltellano nel 2018.

