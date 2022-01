L'arcivescovo anglicano è morto a 90 anni lo scorso 26 dicembre. Il suo corpo verrà liquefatto

Nella cattedrale di San Giorgio a Città del Capo i funerali di Desmond Tutu, l’arcivescovo anglicano, simbolo nella lotta all’apartheid in Sudafrica, morto il 26 dicembre a 90 anni. Proprio nella chiesa di San Giorgio Tutu teneva i suoi discorsi contro la segregazione razziale quando l’apartheid era ancora in vigore nel Paese. Il corpo di Tutu verrà liquefatto, un procedimento chimico ritenuto più ecologico rispetto alla cremazione.

“Quando eravamo al buio, lui ha portato la luce”, ha detto l’arcivescovo di Canterbury Justin Welby, il capo della chiesa anglicana mondiale, in un messaggio video mostrato mostrato durante il requiem celebrata in onore di Tutu nella cattedrale di San Giorgio. “Per me lodarlo è come un topo che rende omaggio a un elefante”, ha detto Welby. “Il Sudafrica ci ha dato esempi straordinari di leader torreggianti della nazione arcobaleno con il presidente Nelson Mandela e l’arcivescovo Tutu…. La luce di molti premi Nobel si è affievolita nel tempo, ma quella dell’arcivescovo Tutu è diventata più luminosa”.

