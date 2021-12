Il prelato anglicano fu insignito del Premio Nobel per la Pace nel 1984

È morto all’età di 90 anni l’arcivescovo anglicano Desmond Tutu, premio Nobel per la pace che ha contribuito a porre fine all’apartheid in Sudafrica. Lo riporta Sky News citando l’ufficio della presidenza sudafricana. Tutu è stato insignito del Premio Nobel per la pace nel 1984 per la sua campagna di opposizione non violenta al governo della minoranza bianca in Sudafrica.

– “La scomparsa dell’arcivescovo emerito Desmond Tutu è un altro capitolo di lutto nell’addio della nostra nazione a una generazione di eccezionali sudafricani che ci hanno lasciato in eredità un Sudafrica liberato”, ha affermato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.

Nemico giurato dell’apartheid, Tutu ha lavorato instancabilmente, in modo non violento, per la sua sconfitta. Il prelato dalla voce schietta usò il suo pulpito come primo vescovo nero di Johannesburg e in seguito arcivescovo di Città del Capo, nonché frequenti manifestazioni, per stimolare l’opinione pubblica contro l’iniquità razziale sia in patria che a livello globale.

Desmond Mpilo Tutu era nato il 7 ottobre 1931 a Klerksdorp, una città a ovest di Johannesburg, ed è diventato insegnante prima di entrare al St. Peter’s Theological College di Rosetenville nel 1958 per la formazione sacerdotale. Fu ordinato sacerdote nel 1961 e sei anni dopo divenne cappellano dell’Università di Fort Hare. Si trasferì nel minuscolo regno dell’Africa meridionale del Lesotho e di nuovo in Gran Bretagna, con Tutu che torna a casa nel 1975. Diventato vescovo del Lesotho, presidente del South African Council of Churches e, nel 1986, primo arcivescovo anglicano nero di Cape Town. Tutu fu arrestato nel 1980 per aver preso parte a una protesta e in seguito gli fu confiscato il passaporto per la prima volta. Ha recuperato il documento per effettuare viaggi negli Stati Uniti e in Europa, dove ha tenuto colloqui con il segretario generale delle Nazioni Unite, il Papa e altri leader della chiesa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata