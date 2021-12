A Auckland uno spettacolo di luci e fuochi d'artificio ha accolto l'arrivo del nuovo anno

Uno spettacolo di luci e di fuochi d’artificio ha accompagnato l’arrivo del nuovo anno a Auckland, in Nuova Zelanda, dopo che le autorità hanno annullato diversi spettacoli pirotecnici a causa della pandemia. La decisione è stata presa come approccio precauzionale in un Paese che, finora, non ha visto alcuna diffusione della variante Omicron.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata