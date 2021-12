Il palazzo è stato evacuato in via precauzionale prima che i vigili del fuoco spegnessero il rogo

(LaPresse) Un incendio ha danneggiato la porta anteriore e l’esterno dell’edificio che ospitava il vecchio parlamento australiano a Canberra. Ad appiccare il fuoco sarebbe stato un gruppo di manifestanti che difendono i diritti degli aborigeni che si era radunato fuori dall’edificio. Il palazzo è stato evacuato in via precauzionale prima che i vigili del fuoco spegnessero il rogo. L’edificio è stato sede del parlamento federale dal 1927 al 1988, quando è stata aperta la nuova sede. Il palazzo è ora elencato nel National Heritage Register ed è sede del Museum of Australian Democracy.

