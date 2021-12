I funerali dell'arcivescovo simbolo della lotta all'apartheid si terranno il 1° gennaio

A tre giorni dalla scomparsa di Desmond Tutu, prosegue il lutto in tutto il Sudafrica per la morte dell’arcivescovo emerito, simbolo della lotta all’apartheid. A Città del Capo la fila di fedeli in coda davanti alla cattedrale di San Giorgio non si è mai arrestata. La bara con le spoglie di Tutu resterà nella cattedrale fino a venerdì, per consentire a tutte le persone in lutto di poter portare fiori e rendere omaggio all’attivista per l’uguaglianza razziale e i diritti LGBT, vincitore del premio Nobel per la pace nel 1984. Tutu è morto il giorno di Santo Stefano all’età di 90 anni. I funerali si terranno sabato 1° gennaio, sempre nella Cattedrale di San Giorgio, a Città del Capo. Al rito saranno ammesse solo cento persone.

