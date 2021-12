Da leader della rivolta studentesca a presidente, il 35enne ha vinto con grande vantaggio sull'avversario Kast

(LaPresse) Da Santiago del Cile a Punta Arenas, il Paese è in festa per la vittoria di Gabriel Boric alle presidenziali. Da leader della rivolta studentesca a presidente, il 35enne ha vinto con grande vantaggio sull’avversario Kast, di estrema destra, e che mai ha nascosto la sua nostalgia per Pinochet. Tante le persone che si sono riversate in strada: Boric, il presidente più giovane del Cile moderno, ha promesso riforme che potrebbero cambiare il volto del Cile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata