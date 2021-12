Salvate sette persone che erano rimaste intrappolate nei veicoli

(LaPresse) Sono almeno tre le vittime in Cina per il crollo di una autostrada sopraelevata nella provincia orientale di Hubai. La struttura è collassata sopra un’altra autostrada per cause ancora da accertare. I soccorritori hanno salvato sette persone che erano rimaste intrappolate nei loro veicoli. I feriti sarebbero almeno quattro.

