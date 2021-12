Sono precipitati da un castello gonfiabile

(LaPresse) – Diversi mazzi di fiori sono stati deposti fuori dalla scuola australiana in Tasmania dove cinque bambini sono morti dopo essere caduti da un castello gonfiabile che è stato sollevato in aria da una raffica di vento. Tre bambini sono ancora in condizioni critiche in ospedale e un bambino è stato dimesso a seguito dell’incidente di giovedì. Tra i deceduti tre bambini e due bambine di 11 e 12 anni.

