La tragedia, causata da una raffica di vento, è avvenuta a Devonport

(LaPresse) Tragedia a Devonport, una cittadina della Tasmania, in Australia. Quattro bambini sono morti e altri cinque sono rimasti feriti dopo essere precipitati da un castello gonfiabile in Australia. L’incidente è stato causato da una raffica di vento. La polizia ha riferito che i bambini sono caduti da un’altezza di circa 10 metri. Morti due bimbi e due bambine. Le autorità non hanno fornito la loro età, ma hanno affermato che tutti frequentavano la quinta o la sesta classe, in genere per i bambini di età compresa tra i 10 e i 12 anni.

