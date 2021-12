La polizia starebbe indagando su una possibile matrice dolosa

(LaPresse) – Si temono almeno 27 vittime a causa dell‘incendio scoppiato in un edificio di Osaka, nel Giappone occidentale. Il rogo è divampato al quarto piano di un edificio di otto in una zona commerciale e della città. La struttura ospita una clinica di medicina interna, una scuola di lingua inglese oltre ad altre attività commerciali, ha affermato la televisione nazionale NHK. La causa dell’incendio non è ancora nota ma la polizia di Osaka starebbe indagando su una possibile matrice dolosa. In tutto, 70 autopompe sono state mobilitate per spegnere il rogo.

Ad Hong Kong due giorni fa un altro incendio è divampato in un grattacielo che ospita anche un centro commerciale: qui nessuno è rimasto ucciso, si sono registrati solo pochi feriti.

