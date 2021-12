Il capo del Partito Comunista di Xiaoyi, Zhao Jianxi, e il sindaco Yang Guang sono stati licenziati in seguito all'incidente.

(LaPresse) Una persona è ancora dispersa in Cina nella città di Xiaoyi dove si è allagata una miniera di carbone. I soccorritori sono riuscite a salvare 20 dei 21 minatori che erano rimasti bloccati all’interno. L’emittente statale CCTV ha mostrato le squadre di soccorso che hanno portato fuori i minatori uno per uno dopo averli caricati nelle ambulanze in attesa. Il capo del Partito Comunista di Xiaoyi, Zhao Jianxi, e il sindaco Yang Guang sono stati licenziati in seguito all’incidente.

