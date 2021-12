Raffiche di vento fino a quasi 130 km/h hanno colpito diversi stati

(LaPresse) Gli Stati Uniti ancora alle prese col maltempo: violente perturbazioni stanno colpendo ancora le Grandi Pianure e il Midwest combinandosi a temperature insolitamente calde. Le raffiche di vento sono arrivate a sfiorare i 130 km orari in parti del Nebraska Iowa e Kansas e nell’ovest di quest’ultimo stato hanno provocato tempeste di sabbia e polvere che hanno costretto le autorità a chiudere strade e autostrade. Il servizio meteorologico nazionale ha emesso un avviso di forte vento dal New Mexico al Michigan superiore, inclusi Wisconsin e Illinois. Mercoledì pomeriggio sono stati segnalati anche incendi in Kansas, che hanno richiesto l’evacuazione di residenti.

