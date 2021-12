Il premier avrebbe preso parte a una festa con lo staff a maggio. Nel paese 88.376 casi di Covid

Secondo alcuni media britannici, come il Guardian e l’Indipendent, il primo ministro britannico Boris Johnson avrebbe partecipato a un party del suo staff a Downing Street lo scorso maggio durante il lockdown. In quel periodo nel Regno Unito era consentito soltanto l’incontro tra due persone di diversi nuclei familiari all’aperto. Alla festa avrebbero preso parte una ventina di persone e il premier si sarebbe intrattenuto per una quindicina di minuti.

Johnson era finito già nella bufera la settimana scorsa dopo la pubblicazione di un video che mostrava membri senior del suo staff che scherzavano sull’organizzazione di una festa di Natale nel dicembre 2020 per violare le restrizioni. Una festa alla quale il primo ministro ha negato di aver preso parte. A causa delle parole pronunciate nel video si era dimessa la consulente del premier Allegra Stratton.

Intanto giovedì nel Regno Unito si sono registrati altri 88.376 casi di Covid e 146 morti. Mercoledì i contagi erano stati 78.610 con 165 decessi.

