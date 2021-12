Allegra Stratton era finita nella bufera dopo un video in cui scherzava sui party di Natale

(LaPresse) – Si è dimessa scusandosi in lacrime, Allegra Stratton, la consulente del premier britannico Boris Johnson finita al centro delle polemiche dopo che è emerso un video registrato un anno fa. Nella clip Stratton e alcuni membri dello staff di Downing Strret scherzavano sull’organizzazione di una festa di Natale per violare le restrizioni anti Covid in pieno lockdown.

