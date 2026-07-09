Giletti su Ranucci: “Perplesso da sua amicizia con Lavitola” – Il video

Massimo Giletti si dice sorpreso e perplesso riguardo all’amicizia tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola. “Per me l’amicizia è una parola sacra, quando ho sentito Ranucci parlare di amicizia con Lavitola mi sono un po’ stranito. Io penso che nella nostra vita gli amici non stanno su una mano. E’ una persona che hai conosciuto nel 2019, è una fonte che ti dà notizie e va bene, però su questo punto la vedo diversamente da lui. Con certe persone io non avrei nulla da spartire”, ha detto il giornalista intervenendo ieri sera a Polignano a Mare in occasione del festival ‘Il Libro Possibile’, a proposito dell’inchiesta sull’attentato subito da Sigfrido Ranucci. “Mi interesserebbe chiedergli come ha fatto a stringere un rapporto così stretto e definire amico una persona di questo tipo, che poi si può redimere o cambiare però poi oggi scopriamo che probabilmente è l’uomo che ha gestito non si sa per quale motivo l’attentato all’uomo con cui mangiava un giorno sì e un giorno no – ha aggiunto Giletti, intervistato sul palco dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci – Questa è una cosa che mi lascia perplesso”.