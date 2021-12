La città di Dawson Springs è tra quelle rase al suolo: prosegue il lavoro dei soccorritori

(LaPresse) E’ un paesaggio di totale devastazione, quasi spettrale, quello che si osserva a Dawson Springs, una delle città del Kentucky maggiormente colpite dai tornado che tra venerdì e sabato scorsi hanno flagellato sei stati americani. Qui si continua la conta dei danni della tempesta che ha provocato almeno 88 morti in tutto il paese, 74 dei quali solo in Kentucky. Il governatore Andy Beshear ha affermato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare poiché le autorità stanno continuando a scavare tra i resti degli edifici abbattuti: quasi 450 membri della Guardia Nazionale sono stati mobilitati e 95 di loro stanno cercando le persone che ancora risultano disperse. Impossibile al momento fare una stima dei danni da parte delle autorità: secondo poweroutage.us in tutto lo stato circa 26mila case e aziende erano rimaste senza elettricità. Oltre 10mila edifici non avevano ancora acqua corrente fino a lunedì.

