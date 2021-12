Il sospetto attentatore è un ex studente 18enne

(LaPresse) Almeno 12 persone sono rimaste ferite per l’esplosione di un ordigno rudimentale nell’area scolastica del convento ortodosso di Vladychny a Serpukhov, a 100 chilometri a Sud di Mosca. Il sospetto attentatore è un ex studente 18enne della scuola. Il ragazzo è sopravvissuto ed è attualmente in terapia intensiva. Secondo i media russi l’adolescente potrebbe essere stato motivato dall’odio verso gli insegnanti e le suore. Il personale e gli studenti sono stati evacuati dalla scuola. Il comitato investigativo russo ha aperto un’indagine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata