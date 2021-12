Lo studente egiziano dell'Università di Bologna è uscito dal carcere di Mansura: era stato arrestato il 7 febbraio 2021 con l'accusa di diffusione di notizie false

“Patrick è stato scarcerato”. A dare la notizia è l’ong Eipr che posta anche una foto su Twitter nella quale si vede Zaki, vestito di bianco, mentre abbraccia la sorella. L’attivista è uscito oggi dalla prigione di Mansura, in Egitto, dove si trova da dopo la decisione di ieri del tribunale di liberarlo in attesa della prossima udienza del processo, prevista per il 1 febbraio prossimo. Dopo 22 mesi di detenzione, il tribunale ha ordinato il rilascio. Zaki è accusato di aver diffuso notizie false sull’Egitto a livello nazionale e all’estero.

باتريك خرج Patrick has been just released! pic.twitter.com/vp0GQ83UOv — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 8, 2021

“Voglio dire grazie all’Italia”

“Voglio dire molte grazie agli italiani, a Bologna, all’Università, ai miei colleghi, a chiunque mi abbia sostenuto”. Sono le prime parole da uomo libero di Patrick, dopo la scarcerazione, appena arrivato a casa della famiglia a Mansoura. “Voglio tornare in Italia il prima possibile, appena potrò andrò direttamente a Bologna, la mia città, la mia gente, la mia università”, ha aggiunto lo studente egiziano.

Amnesty: “Da 22 mesi aspettavamo di vedere quel sorriso”

“Patrick Zaki rilasciato: da 22 mesi aspettavamo di vedere quel sorriso”. Lo ha scritto su Twitter Amnesty Italia.

#PatrickZaki rilasciato: da 22 mesi aspettavamo di vedere quel sorriso https://t.co/Px6NePpjAp — Amnesty Italia (@amnestyitalia) December 8, 2021

Di Maio: “Un abbraccio che vale più di tante parole, bentornato Patrick”

“Un abbraccio che vale più di tante parole. Bentornato Patrick!”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta su Facebook la notizia della scarcerazione di Patrick Zaki in Egitto, postando la foto dello studente appena uscito dal carcere di Mansura che abbraccia la sorella.

Sassoli: “Abbraccio immagine di un giorno bello e di speranza”

“Eccolo Patrick Zaki: appena uscito dal carcere. Il primo abbraccio. L’immagine di un giorno bello, di speranza”. È il tweet del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, postando la foto dello studente egiziano che abbraccia la madre dopo essere uscito dal carcere.

Eccolo #PatrickZaki: appena uscito dal carcere.

Il primo abbraccio.

L’immagine di un giorno bello, di speranza. pic.twitter.com/pPSp8E73lh — David Sassoli (@DavidSassoli) December 8, 2021

Zingaretti: “Impegno per libertà continua”

“Dopo 22 mesi di detenzione Patrick Zaki è stato scarcerato! L’immagine che tutti aspettavamo. L’impegno per la libertà continua!”. Lo scrive il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, su Facebook.

