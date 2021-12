Il leader dell'Spd succede ad Angela Merkel

Il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz ha prestato giuramento al Bundestag. Il leader dell’Spd ha giurato, tra l’altro, di dedicare le sue energie al benessere del popolo tedesco, per aumentare i loro benefici e per allontanare loro i danni. Questa mattina il Bundestag aveva eletto Scholz come nono cancelliere della Repubblica federale di Germania. Scholz aveva poi ricevuto la nomina ufficiale dal presidente Steinmeier. Il giuramento al parlamento era l’ultimo passo formale per mettere fine ai 16 anni di mandato di Angela Merkel.

