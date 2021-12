In Croazia è vaccinato il 47,7% della popolazione

(LaPresse) – Nella cattolica Croazia il Natale è molto sentito e nella capitale Zagabria hanno aperto domenica i tradizionali mercatini. Per accedere è necessario una sorta di Green Pass, per il quale è sufficiente aver ricevuto una dose di vaccino, esibire un tampone negativo o essere guariti dal Covid. Le mascherine non sono obbligatorie. Nel paese solo il 47,7% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale.

