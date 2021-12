Il Pontefice sul volo da Atene a Roma: "I migranti vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati"

“La democrazia è un tesoro di civiltà che va custodito. E non solo custodito da una entità superiore, ma fra i Paesi stessi. Custodire la democrazia altrui”. Lo ha dichiarato Papa Francesco durante la conferenza stampa sul volo da Atene a Roma. “Io vedo due pericoli per la democrazia. Uno è quello dei populismi e penso a un grande populismo del secolo scorso, il nazismo, che è riuscito ad annientare la vita democratica con la morte della gente, diventare una dittatura cruenta”, ha aggiunto il Pontefice. “State attenti che i governi non scivolino sulla strada dei populismi, che non hanno niente a che vedere con i popolarismi, l’espressione dei popoli. Dall’altra parte si indebolisce la democrazia quando si sacrificano i valori nazionali e si annacquano in un ‘impero’, una specie di governo sovranazionale”, ha sottolineato Papa Bergoglio. “Non bisogna né cadere nei populismi, né annacquare le proprie identità in un governo internazionale“. Il Pontefice ha anche parlato dei migranti. “Vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati. Se un governo non lo può fare deve entrare in dialogo con gli altri e questo è importante in Unione europea, che deve fare armonia per la distribuzione dei migranti”, ha detto il Papa.

