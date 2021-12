Definita l'alleanza a tre tra Spd, Fdp e Verdi. Annalena Baerbock: "Stiamo entrando in un nuovo governo forte"

Ormai è fatta: mercoledì 8 dicembre il leader dell’Spd Olaf Scholz diventerà cancelliere in Germania, sostituendo dopo 16 anni Angela Merkel. L’accordo a tre per la ‘coalizione semaforo‘ ha infatti superato il suo ultimo ostacolo con l’ok dei Verdi, con l’86% dei voti a favore, dopo quelli arrivati da Spd e Fdp nel fine settimana. “Stiamo entrando in un nuovo governo forte, con un gabinetto diversificato, con il vento in poppa dato dal voto”, ha affermato la co-leader verde Annalena Baerbock, destinata a diventare la prima donna ministra degli Esteri della Germania.

La coalizione mira a modernizzare la più grande economia europea, intensificare gli sforzi contro il cambiamento climatico e a introdurre politiche sociali più liberali. Il tutto, con un gabinetto davvero gender equal, composto da otto ministri uomini e otto ministre donne.

Scholz si sottoporrà al voto del Parlamento mercoledì: avrà bisogno del supporto di almeno 369 legislatori nella Camera bassa da 736 seggi per essere eletto. I tre partner della coalizione hanno 416 seggi in tutto, quindi Scholz dovrebbe essere sicuro di una maggioranza confortevole.

Intanto, il leader dell’Spd ha presentato i componenti della squadra di governo che arriveranno dal suo partito. Fra loro, Karl Lauterbach ricoprirà il ruolo di ministro della Salute, in un momento delicato in cui la Germania combatte con alti tassi di infezione da coronavirus. Lauterbach è un epidemiologo e legislatore esperto di media e, anche se manca di esperienza all’esecutivo, è stato una delle voci più importanti nel Paese nel sollecitare alla cautela e a misure rigorose contro il Covid a inizio pandemia. “La pandemia è tutt’altro che finita”, ha detto Scholz, sostenendo che “la maggior parte delle persone in questo Paese voleva certamente che il prossimo ministro della Salute fosse uno specialista in grado di fare il suo lavoro davvero bene”. Interrogato sulle prospettive per il periodo natalizio, Lauterbach ha affermato che “un obiettivo importante deve essere quello di ridurre il numero dei casi al punto da poter consigliare di viaggiare senza mettere in pericolo le persone”.

Annunciando le scelte per i dicasteri di Interno e Difesa, Scholz ha detto che “la sicurezza sarà nelle mani di donne forti in questo governo”. E infatti, Nancy Faeser sarà la prima donna ministro dell’Interno della Germania, mentre la ministra della Giustizia uscente Christine Lambrecht andrà alla Difesa. I Verdi e i Libealdemocratici hanno già nominato i loro ministri. Il vicecancelliere di Scholz sarà Robert Habeck, che guida i Verdi insieme a Baerbock, e che sarà anche a capo di un ministero dell’Economia e del Clima. I cinque membri del governo del partito includono Cem Ozdemir all’Agricoltura. Il leader dell’Fdp, Christian Lindner, sarà ministro delle Finanze.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata