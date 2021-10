Incontro positivo tra i leader a Berlino per la nuova coalizione

(LaPresse) I leader di Spd (socialdemocratici), Fdp (liberali) e Verdi ambientalisti hanno ufficialmente dato il via ai negoziati per una coalizione “semaforo” al nuovo governo della Germania. In mattinata, l’arrivo dei leader al meeting è stato accompagnato dai cori e dagli striscioni degli attivisti di Fridays for Future, che protestavano per chiedere più giustizia climatica al prossimo governo tedesco.

