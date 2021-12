Il tycoon lancia la piattaforma "Truth social"

(LaPresse) Dopo essere stato bandito da Twitter e Facebook Donald Trump ha raccolto un miliardo di dollari per il lancio della nuova piattaforma “truth social”. L’annuncio arriva direttamente dalla Trump Media & Technology Group e dalla società partner Digital World Acquisition secondo cui alcuni non meglio precisati investitori istituzionali si sarebbero impegnati a versare la cospicua cifra per la start-up dell’ex presidente degli Stati Uniti, con l’obiettivo di lanciare all’inizio del 2022 il nuovo social network.

