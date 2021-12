In Belgio scuole e asili chiusi una settimana in anticipo per Natale

(LaPresse) – Migliaia di persone hanno marciato nel centro di Bruxelles per protestare contro la nuova stretta varata dal governo per arginare la diffusione del Covid-19. Il corteo si è diretto verso la sede dell’Unione Europea. Venerdì, il primo ministro Alexander De Croo ha annunciato che gli asili e le scuole primarie chiuderanno per le festività natalizie con una settimana di anticipo e che i bambini dovranno indossare le mascherine a partire dai 6 anni. Gli eventi al coperto saranno consentiti solo con un massimo di 200 persone. In precedenza, il governo ha chiuso i locali notturni e disposto per bar e ristoranti la chiusura alle 23 per tre settimane. Si vociferava di una chiusura ancora più stringente, alle 20, ma il governo per ora ha deciso di non vararla.

