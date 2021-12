Migliaia di persone per le strade della capitale dello stato di Victoria

(LaPresse) Migliaia di persone sono scese in piazza a Melbourne, in Australia, in due diverse manifestazioni pro e contro il vaccino anticovid. I no vax hanno protestato nella zona di Treasury Gardens, tra i giardini pubblici più antichi della città, per chiedere il ritiro delle leggi anti-covid e delle conseguenti restrizioni introdotte. A poche centinaia di metri, nel centro cittadino, hanno marciato i manifetanti pro vaccino esibendo striscioni a supporto della campagna vaccinale anticovid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata