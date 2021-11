Il gruppo pianificava attacchi in Cisgiordania e a Gerusalemme

(LaPresse) L’agenzia israeliana per la sicurezza interna, lo Shin Bet, ha arrestato oltre 50 membri di una cellula di Hamas in Cisgiordania e a Gerusalemme Est che sarebbero stati coinvolti nella pianificazione di attacchi contro israeliani. Lo Shin Bet precisa che la cellula è stata scoperta nelle ultime settimane e stava pianificando diversi attacchi in Cisgiordania, a Gerusalemme e in Israele e afferma che i militanti “erano coinvolti nello stabilire un’infrastruttura del terrore” e che “sono stati anche sequestrati denaro, armamenti, armi e materiali per la preparazione di esplosivi”. L’operazione arriva all’indomani dell‘attacco sferrato da un estremista palestinese nella città vecchia di Gerusalemme, costato la vita a un civile e allo stesso attentatore.

