Foto di Associated Press

L'attentatore ucciso dalla polizia era seguace di Hamas

Tre israeliani sono rimasti gravemente feriti, e uno in seguito è morto, in un attacco avvenuto nella città vecchia di Gerusalemme. I feriti sono agenti israeliani. Secondo la polizia, come riferisce il Times of Israel, l’attentatore è stato “colpito e neutralizzato”. La sparatoria è avvenuta intorno alle 9 del mattino vicino alla Porta delle Catene nella Città Vecchia, uno degli ingressi al Monte del Tempio. La polizia ha immediatamente chiuso il sito ai visitatori dopo l’attacco.Secondo alcuni testimoni, l’aggressore era un ultra-ortodosso ma è un elemento che non è ancora stato confermato.

E’ morto in ospedale uno dei feriti nell’attacco, avvenuto stamani, nella Città vecchia di Gerusalemme. Secondo quanto riporta il Times of Israel, l’uomo è deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate nell’attentato. L’attentatore era “un seguace di Hamas”, secondo quanto riferito da fonti del ministero israeliano per la sicurezza interna. Secondo quanto riporta The times of Israel Al-Aqsa ha identificato il terrorista come Fadi Abu Shkhaydam, un 42enne residente nel campo profughi di Shuafat a Gerusalemme est. Il portavoce di Hamas lo ha identificato come “uno dei leader di Hamas” nel campo.

