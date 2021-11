La Casa Bianca: "Dobbiamo ricostruire meglio la nostra economia". Obiettivi: inflazione bassa, stabilità dei prezzi e piena occupazione

Secondo giro per Jerome Powell: il presidente statunitense Joe Biden ha deciso di confermarlo alla guida della Federal Reserve indicando come vice Lael Brainard, sfidante nella corsa. In una nota diffusa dalla Casa Bianca Biden ha sottolineato il ruolo svolto dal governatore nella gestione della crisi pandemica, puntualizzando però che “non possiamo semplicemente tornare a dove eravamo prima, dobbiamo ricostruire meglio la nostra economia e sono fiducioso che il presidente Powell e la dottoressa Brainard si concentreranno sul mantenimento dell’inflazione bassa, la stabilità dei prezzi e la piena occupazione per renderla più forte che mai”.

La scelta della Casa Bianca arriva dopo settimane di discussioni in cui i Dem premevano per un segnale di discontinuità con una maggiore attenzione ai temi del clima e della regolamentazione bancaria. Ma Biden assicura che Powell e Brainard condividono “la mia profonda convinzione che sia necessaria un’azione urgente per affrontare i rischi economici posti dal cambiamento climatico e stare al passo con i rischi emergenti nel nostro sistema finanziario”.

Powell, 68 anni, era entrato nel consiglio di amministrazione della Fed nel 2011 con Barack Obama e nominato alla guida dell’istituto dall’allora presidente Donald Trump al posto di Janet L. Jellen, non riconfermata nell’incarico. Ma l’asse si era rotto presto, con Powell più propenso a seguire la linea prudente Yellen e Trump che, deluso, l’aveva definito ‘un disastro’. Brainard, 59 anni, di orientamento democratico, è nel consiglio dei governatori dal 2014, dopo essere stata consigliera di Clinton e sottosegretaria con Obama. Dal 1 febbraio prenderà il posto di Richard Clarida. Restano da riempire tre caselle, tra cui quella del vicepresidente per la supervisione, un incarico di regolamentazione bancaria: Biden ha annunciato che indicherà i nomi all’inizio di dicembre.

“La salda leadership del presidente Powell e la Federal Reserve hanno contribuito a garantire che l’economia americana fosse in grado di riprendersi da una crisi sanitaria ed economica che capita una volta in una generazione”, è l’endosement della segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen. Positiva la reazione del mercato, con il Dow Jones che poco dopo l’apertura di Wall Street sale dello 0,71%; lo S&P 500 avanza dello 0,79% , mentre il Nasdaq balza dello 0,81%.

