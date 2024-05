Maximilian Krah di Alternative für Deutschland a LaPresse: "Buoni rapporti con Lega, per ora non lasciamo Identità e Democrazia"

Alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno ci sarà anche AfD, Alternative für Deutschland, partito di estrema destra della Germania. “Non ci sentiamo isolati. Quello che è vero è che provano a isolarci. Stiamo per diventare il partito più forte in tre diversi Stati tedeschi (Sassonia, Turingia e Brandeburgo dove si vota in autunno, ndr) e ovviamente c’è timore da parte dell’establishment per questo”, ha detto a LaPresse il portavoce Maximilian Krah, principale candidato di AfD. “Ma penso che le cose si calmeranno con il tempo. Adesso ci sono le elezioni e tutti sono nervosi, ma tra sei, sette mesi tutto sarà diverso”.

In merito a possibili malumori all’interno del gruppo europeo di Identità e Democrazia (Id), che comprende anche la Lega e il Rassemblement national di Marine Le Pen, “non ci sono preoccupazioni”. “Anche in questo caso, è tempo di elezioni. Tutti vogliono fare buone elezioni, soprattutto i francesi fanno sempre un po’ i difficili, sappiamo come sono i francesi. Ma in generale la situazione è molto buona”, ha sottolineato Krah.

AfD: “Buoni rapporti con Lega e Id, per ora no a nuovo gruppo”

Il partito di estrema destra tedesco non pensa al momento di lasciare il gruppo sovranista Identità e Democrazia (Id) per crearne uno nuovo in Europa. “Questa è sempre una possibilità”, ha dichiarato Maximilian Krah. “Al momento siamo molto felici in Id, abbiamo un ottimo rapporto con gli altri partiti del gruppo come la Lega e non vediamo la necessità di creare un nuovo gruppo”. L’esponente di AfD nelle ultime settimane è stato al centro delle polemiche dopo l’arresto di un suo collaboratore accusato di spionaggio per la Cina. Inoltre il suo ufficio a Bruxelles, secondo i media tedeschi, avrebbe consentito l’accesso al Parlamento europeo a una persona accusata in Polonia di spionaggio per la Russia. Krah stesso, secondo i media della Repubblica Ceca, avrebbe ricevuto fondi russi. La situazione “ovviamente ha creato molto stress”, ha affermato il portavoce, “ma siamo sereni e convinti che faremo un ottimo risultato” alle Europee.

