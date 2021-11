La deflagrazione è avvenuta poco prima che il Regno Unito omaggiasse, con due minuti di silenzio, i caduti in guerra

(LaPresse) Perquisizioni della polizia britannica in Rutland Avenue, a Liverpool, dopo l’esplosione che domenica a distrutto un taxi, davanti all’ospedale cittadino, uccidendo l’uomo che si trovava all’interno e ferendo il conducente, scampato allo scoppio. La deflagrazione è avvenuta poco prima che il Regno Unito omaggiasse, con due minuti di silenzio, i caduti in guerra. Gli investigatori non hanno escluso un collegamento tra i due eventi, ma non hanno espressamente parlato di terrorismo in questa fase. La polizia antiterrorismo ha però affermato che tre uomini, tra i 21 e i 29 anni, sono stati fermati nell’area di Kensington, ai sensi del Terrorism Act. Gli agenti hanno anche transennato un’altra strada residenziale della città senza rivelare i dettagli dell’operazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata