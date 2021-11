Le immagini mostrano il veicolo in fiamme vicino all'ingresso principale dell'ospedale Women Hospital

(LaPresse) La polizia britannica ha arrestato tre uomini, sospettati di terrorismo, dopo che domenica un’auto è esplosa fuori da un ospedale di Liverpool, uccidendo un uomo e ferendone un altro. I tre uomini sono di età compresa tra i 21 ai 29 anni. Le immagini mostrano il veicolo in fiamme vicino all’ingresso principale dell’ospedale Women Hospital. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

