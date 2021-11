La tensione sul confine con l'Ue è altissima

(LaPresse) La polizia di frontiera polacca ha accusato la Bielorussia di aver distrutto le barriere temporanee che erano state posizionate al confine. Poco lontano, un gruppo di circa 100 migranti stava attendendo per poter attraversare il confine. Le verifiche su quanto accade sul confine tra Polonia e Bielorussia sono difficoltose, poiché l’area è stata interdetta. Nell’area boschiva di confine sono già state trovate diverse vittime, morte probabilmente per le temperature particolarmente rigide. Tra le persone che cercano di entrare in Europa ci sono anche tanti bambini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata