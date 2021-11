La deflagrazione è avvenuta vicino ad un posto di blocco talebano

È di almeno un morto e 5 feriti il bilancio dell’esplosione di una bomba avvenuta su un mini-bus in un’affollata strada commerciale di Kabul, in Afghanistan, in un quartiere abitato perlopiù da membri della minoranza hazara. La deflagrazione è avvenuta in prossimità di un posto di blocco talebano. Secondo quanto raccontato dal conducente del mezzo, intervistato da Associated Press, a un certo punto mentre guidava un uomo sospetto è salito sul bus e, pochi minuti dopo, è avvenuta l’esplosione che ha interessato il retro del mezzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata