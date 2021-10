Alle reclute il compito di difendere i valichi d'accesso per il Paese

I talebani addestrano nuove forze di polizia di frontiera per controllare i valichi d’accesso per l’Afghanistan, dopo la riconquista del paese in agosto. La 44esima brigata di Helmand, istituita dall’ex governo afghano, ora è passata in mano al gruppo fondamentalista. Il primo battaglione di 50 unità ha concluso un addestramento di tre settimane, per proteggere gli stessi passaggi strategici di cui i talebani si sono serviti per entrare nei confini del paese.

