Il premier da Parigi: "Deve essere fatta nei prossimi giorni"

(LaPresse) – “E’ importante che le elezioni” in Libia “si svolgano il 24 dicembre in modo simultaneo, ma perché accada serve una legge elettorale. Serve una legge elettorale fatta con il consenso di tutti e non nelle prossime settimane ma nei prossimi giorni”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi al termine della conferenza sulla Libia, a Parigi. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata